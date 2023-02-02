



Операция "Волнорез":ночью в Йоше задержаны 17 подозреваемых в терроризме

Антитеррористическая операция "Волнорез" продолжается: объединенные силы безопасности действовали сегодня ночью в нескольких районах Иудеи и Самарии и проводили аресты подозреваемых в террористической деятельности.



В ходе операции в Хевроне бойцы обнаружили подозрительный автомобиль. После осмотра у четырех подозреваемых, находившихся в автомобиле, было обнаружено оружие, и они были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.



Боевики также действовали сегодня ночью в городе Шхем в районе бригады "Самария" и задержали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. При задержании подозреваемые бросали камни в силовиков камни. Также в этом районе были слышны выстрелы. ЦАХАЛ не сообщает о пострадавших в ходе операции.



Кроме того, силы действовали в деревнях Эль-Муайир и Кафр-Малек в районе бригады Биньямин и арестовали еще восемь разыскиваемых лиц. В ходе деятельности сил в селе Нур а-Шамс дивизии Менаше задержаны трое разыскиваемых лиц.



В ходе операции в городе Калькилия в районе бригады Ефрема подозреваемые забросали камнями силовиков, которые применили спецсредства для разгона демонстраций.



Ночью был обстрелян боевой пост, недалеко от Дженина, в районе бригады Менаше. Зданию заставы нанесены повреждения, потерь среди израильских военнослужащих нет. Силы ЦАХАЛа начали поиск подозреваемых в нападении в этом районе.



