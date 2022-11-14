Операция Волнорез. В Иудее и Самарии арестованы 9 человек
Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".
Этой ночью силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии и арестовали 9 разыскиваемых лиц.
Как сообщили в ЦАХАЛе, во время операции в Бейтонии военные заметили автомобиль, едущий в их направлении. Военные подали водителю сигнал остановиться, но тот ускорился в направлении бойцов ЦАХАЛа. После этого, израильские военные открыли огонь по машине.
Потерь среди израильских сил нет.
Арестованные были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2022
לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה למעצר תשעה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים דיר אבו דעיף, א רם ובעיר בית לחם>> pic.twitter.com/keywxSdFhF