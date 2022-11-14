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Операция Волнорез. В Иудее и Самарии арестованы 9 человек
14.11.2022 09:06 Ольга Белозерова

Операция Волнорез. В Иудее и Самарии арестованы 9 человек

Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".

Этой ночью силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии и арестовали 9 разыскиваемых лиц. 

Как сообщили в ЦАХАЛе, во время операции в Бейтонии военные заметили автомобиль, едущий в их направлении. Военные подали водителю сигнал остановиться, но тот ускорился в направлении бойцов ЦАХАЛа. После этого, израильские военные открыли огонь по машине. 

Потерь среди израильских сил нет.

Арестованные были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования. 

 

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