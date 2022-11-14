Предполагаемая попытка тарана: ЦАХАЛ открыл огонь по палестинской машине
Силы ЦАХАЛа открыли огонь по палестинскому автомобилю в Бейтонии, недалеко от Рамаллы, прежде чем арестовать пассажиров транспортного средства.
Об этом сообщает KAN.
В ЦАХАЛе прокомментировали ситуацию и заявили, что арест был частью сил безопасности по задержанию подозреваемого в терроризме.
В ходе операции военнослужащие обнаружили подозрительный автомобиль и приказали ему остановиться, но вместо этого машина набрала скорость в их сторону. В ответ силы ЦАХАЛа открыли огонь по транспортному средству.
Один пассажир был ранен. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.
כלי תקשורת פלסטינים: כוח צה"ל פתח באש על רכב בביתוניא שברמאללה ועצר את נוסעיו. אחד הנוסעים נפצע@migansh5 pic.twitter.com/u2vlrtcW2M— כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2022