



Предполагаемая попытка тарана: ЦАХАЛ открыл огонь по палестинской машине

Силы ЦАХАЛа открыли огонь по палестинскому автомобилю в Бейтонии, недалеко от Рамаллы, прежде чем арестовать пассажиров транспортного средства.



Об этом сообщает KAN.



В ЦАХАЛе прокомментировали ситуацию и заявили, что арест был частью сил безопасности по задержанию подозреваемого в терроризме.



В ходе операции военнослужащие обнаружили подозрительный автомобиль и приказали ему остановиться, но вместо этого машина набрала скорость в их сторону. В ответ силы ЦАХАЛа открыли огонь по транспортному средству.



Один пассажир был ранен. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.



