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Предполагаемая попытка тарана: ЦАХАЛ открыл огонь по палестинской машине
14.11.2022 07:19 Ольга Белозерова

Предполагаемая попытка тарана: ЦАХАЛ открыл огонь по палестинской машине

Силы ЦАХАЛа открыли огонь по палестинскому автомобилю в Бейтонии, недалеко от Рамаллы, прежде чем арестовать пассажиров транспортного средства.

Об этом сообщает KAN.

В ЦАХАЛе прокомментировали ситуацию и заявили, что арест был частью сил безопасности по задержанию подозреваемого в терроризме. 

В ходе операции военнослужащие обнаружили подозрительный автомобиль и приказали ему остановиться, но вместо этого машина набрала скорость в их сторону. В ответ силы ЦАХАЛа открыли огонь по транспортному средству. 

Один пассажир был ранен. Никто из израильских военнослужащих не пострадал.

 

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