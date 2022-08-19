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Операция "Рассвет": половина убитых в Газе были связаны с террористами
19.08.2022 11:27 Ольга Белозерова

Операция "Рассвет": половина убитых в Газе были связаны с террористами

Почти половина погибших в Газе во время операции "Рассвет" были связаны с палестинскими террористическими организациями.

Об этом говорится в анализе Центра разведки и информации о терроризме имени Меира Амита (ITIC), сообщает Jerusalem Post.

Из 49 погибших: 12 были связаны с "Исламским джихадом", 5 - с ХАМАСом, 6 - с ФАТХом, и один - Демократическим фронтом освобождения Палестины. 

Только 25 человек из всех погибших были посторонними или гражданскими лицами, по утверждению аналитиков.

По данным ITIC, в общей сложности 38 человек погибли в результате авиаударов ЦАХАЛа и 11 человек погибли в результате неудачных запусков ракет террористов. 

Четверо из тех, кто погиб в результате осечек, были связаны с террористическими организациями. 20 из погибших в результате авиаударов Израиля были связаны с террористами.

На брифинге 8 августа командир подразделения пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадный генерал Ран Кохав сообщил, что в ходе конфликта погибло 26 мирных жителей. По его словам, 11 мирных жителей были убиты в результате израильских авиаударов и по меньшей мере 15 человек были убиты ракетами "Исламского джихада".

В то же время, как отмечает Jerusalem Post, неясно, в какой степени некоторые из погибших были связаны с террористическими движениями. 

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