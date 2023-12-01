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Офис премьер-министра объявил о возобновлении боевых действий
01.12.2023 08:04 Аркадий Бочаровский

Офис премьер-министра объявил о возобновлении боевых действий

Офис премьер-министра Израиля издал заявление о  возобновления боевых действий на территории Газы.

В заявлении говорится: "Террористическая организация ХАМАС-Дааш нарушила соглашение о прекращении огня, не выполнила сегодня свои обязательства  по освобождению всех похищенных женщин и осуществила запуски ракет по израильским гражданам".

"Вернувшись к боевым действиям, мы подчеркиваем: Израильское правительство обязано достичь целей войны", - говорится в заявлении. "Освободить наших заложников, уничтожить ХАМАС и сделать так, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для жителей Израиля".

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