



Офицер погиб потому что солдатам не разрешили стрелять по террористам

Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Хилель Битон Розен сообщил подробности перестрелки в районе КПП Джалма, в результате которой был убит офицер ЦАХАЛа.



Один из солдат - участников перестрелки рассказал о том, что командир бригады Менаше Эрик Мойяль находившийся на месте событий, запретил солдатам стрелять по террористам потому, что на тот момент не было известно, вооружены ли они. Террористы внезапно открыли огонь и убили офицера.

