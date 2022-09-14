Новости » Арабо-израильский конфликт
Офицер погиб потому что солдатам не разрешили стрелять по террористам
14.09.2022 09:45 Аркадий Бочаровский

Офицер погиб потому что солдатам не разрешили стрелять по террористам

Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Хилель Битон Розен сообщил подробности перестрелки в районе КПП Джалма, в результате которой был убит офицер ЦАХАЛа.

Один из солдат - участников перестрелки рассказал о том, что командир бригады Менаше Эрик Мойяль находившийся на месте событий, запретил солдатам стрелять по террористам потому, что на тот момент не было известно, вооружены ли они. Террористы внезапно открыли огонь и убили офицера.
 

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