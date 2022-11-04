



Ночная атака ВВС ЦАХАЛа в Газе

В Нирим Эйн, Ха Шлоша и Кисуфим впервые после операции "Рассвет" прозвучали вечером 3 ноября сигналы тревоги. После этого ЦАХАЛ подтвердил, что со стороны сектора Газа был произведен запуск в сторону Израиля, и что "Железный купол" сбил ракету. Кроме того, было произведено три неудачных запуска, ракеты упали на территории Газы. В ответ ВВС атаковали сегодня ночью подземный объект террористической организации ХАМАС по производству ракет.





"Истребители ВВС сегодня ночью атаковали подземный военный объект в центре сектора Газа, который используется как комплекс по разработке и производству ракет для террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.



ЦАХАЛ также заявил, что "террористическая организация ХАМАС несет ответственность за происходящее в секторе Газа и именно она заплатит цену за нарушения безопасности против государства Израиль".



Военное крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел и объявило, что это была реакция на ликвидацию командира Исламского джихада в Дженине: "Кровь мученика Фарука Саламы откроет врата ада для лидеров оккупации".



Утром 3 ноября силы безопасности вошли в лагерь беженцев Дженин, чтобы арестовать высокопоставленного члена Исламского Джихада Фарука Саламу, который должен был жениться в эту субботу. Последовала перестрелка. Палестинское министерство здравоохранения сообщило о 2 погибших и 4 раненых.