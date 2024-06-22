



Нетаниягу: "Геи за Газу - это абсурд. Если вы гей, вам там выстрелят в затылок"

В преддверии своего выступления перед Конгрессом в следующем месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на антиизраильские протесты в США, посетовав на недавний опрос, в котором около 20 процентов респондентов заявили, что поддерживают ХАМАС, а не Израиль в войне в Газе.



"Кого они поддерживают - этих убийц, этих насильников женщин, обезглавливающих младенцев, сжигающих невинных мирных жителей, захватывающих заложников, в том числе переживших Холокост", - говорит Нетаниягу в интервью Punchbowl News.

"Очевидно, что есть проблема, затрагивающая часть американского общества, которая бросает вызов не Израилю, а Америке".



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Он добавляет: "Люди, которые протестуют вместе с этими убийцами... У вас есть "Геи за Газу". Это абсурд, который я когда-либо слышал. Если вы гей в Газе, вам выстрелят в затылок. Женщины за Газу. Что такое женщины в Газе - они же скот и прочие подобные нелепости".



Высказывания Нетаниягу прозвучали в ответ на вопрос о том, какую цель он преследует в своей предстоящей речи, и интервьюер спросил, как мы отреагируем на критику о том, что речь будет предвзятой, в свете решения некоторых демократов бойкотировать выступление 24 июля.



"Я не республиканец и не демократ. Я израильский патриот, и я говорю от имени израильского народа", - говорит премьер. "Я намерен обратиться к широкому кругу американского народа и заручиться двухпартийной поддержкой, которая все еще сильна в Америке, и нам нужно, чтобы она оставалась твердой".

