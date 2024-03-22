



Нетаниягу - Блинкену: Мы войдем в Рафиах, даже без поддержки США

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном премьер-министр Биньямин Нетаниягу удвоил свое мнение, высказанное в последние дни: мы с радостью будем работать с США над улучшением гуманитарной ситуации и эвакуацией гражданских лиц из Рафиаха, но ЦАХАЛ войдет в южный город Газы.



"Я сказал ему, что глубоко ценю тот факт, что более пяти месяцев мы вместе вели войну против ХАМАСа", - говорит Нетаниягу в видеоролике.



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"Я сказал ему, что мы признаем необходимость эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и, конечно, заботы о гуманитарных нуждах, и мы работаем над этим", - продолжает он.



"Но я также сказал ему, что у нас нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафиах и не уничтожив оставшиеся там батальоны. И я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке Америки, но если понадобится, мы сделаем это в одиночку", - заключает он.





