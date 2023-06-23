



Насилие в Иудее и Самарии может выйти из-под контроля, - верховный комиссар ООН

Новая вспышка насилия в Иудее и Самарии рискует выйти из-под контроля, предупредил в пятницу глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет France24.



На этой неделе в этом районе было убито не менее 18 человек — в результате действий израильских военных или нападений палестинцев или еврейских поселенцев.



“Эти последние убийства и насилие, наряду с подстрекательской риторикой, служат только тому, чтобы загнать израильтян и палестинцев еще глубже в пропасть”, — говорится в заявлении Тюрка.



В этом году более 200 человек погибли в результате насилия, связанного с израильско-палестинским конфликтом , подавляющее большинство из них палестинцы.



В последние дни в северной части Иудеи и Самарии, оплоте палестинских вооруженных группировок, где Израиль активизировал военные операции, вспыхнуло смертоносное насилие .



Тюрк сказал, что насилие на этой неделе было вызвано резкой политической риторикой и эскалацией применения Израилем передового военного оружия.



Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что резкое ухудшение ситуации оказывает ужасное влияние как на палестинцев, так и на израильтян, и призвала к немедленному прекращению насилия.



Он сказал, что международное право в области прав человека требует от израильских властей обеспечить планирование и проведение всех операций для предотвращения применения смертоносной силы.



Он добавил, что каждая смерть, произошедшая в таком контексте, требует эффективного расследования.



“Израиль должен срочно привести свою политику и действия на оккупированном Западном берегу в соответствие с международными стандартами в области прав человека , включая защиту и уважение права на жизнь”, — сказал Тюрк.



“Как оккупирующая держава, Израиль также имеет обязательства по международному гуманитарному праву по обеспечению общественного порядка и безопасности на оккупированной палестинской территории”, - добавил он.



Тюрк сказал, что необходимо срочно устранить основную динамику, ведущую к насилию и произвольной гибели людей, и для этого потребуется политическая воля со стороны Израиля и палестинцев, а также международного сообщества.



“Чтобы положить конец этому насилию, необходимо положить конец оккупации, — сказал он. - Со всех сторон люди, обладающие политической властью, знают об этом и должны инициировать немедленные шаги для реализации этого”.



