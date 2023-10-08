Начальник штаба ЦАХАЛа: Израиль победит, впереди долги дни боев
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви обратился к нации после оценки ситуации в сфере безопасности, которая проводилась в Беэр-Шеве.
По его словам, Израиль ведет войну против ХАМАСа, атаковавшего страну. Последний день был трудным для всех граждан.
"Я знаю, что есть много вопросов и разочарований. Но сейчас мы концентрируемся на решении этой проблемы. Мирные жители и сотрудники сил безопасности до сих пор находятся в руках врага. Поэтому пришло время войны. Не раунда, не операции, а именно войны", - сказал Халеви.
По словам главы Генштаба, Армия обороны Израиля победит в этой войне и будет сильной.
"Нас ждут долгие и сложные дни боев. Мы будем поддерживать готовность на всех аренах", - добавил он.
הרמטכ״ל בהערכת מצב בפיקוד הדרום עם מפקד פיקוד הדרום וחברי פורום מטכ״ל: pic.twitter.com/D1pbtCgPXn— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023