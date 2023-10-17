



Наблюдатели ЦАХАЛ: предупреждения о подготовке нападения ХАМАС проигнорировали

Пока остаются вопросы о том, как Израилю не удалось предотвратить нападение ХАМАСа, наблюдатели ЦАХАЛа рассказали в понедельник 12 телеканалу, что они неоднократно предупреждали своих командиров о необычных инцидентах на границе, но их игнорировали.



"За день до того, как все произошло, я видел людей с картами", - рассказал один из наблюдателей. "Они смотрели на забор и указывали на него. Я сказал всем: "Слушайте, что-то должно произойти. Я вижу, как они что-то планируют". Я заметил, что что-то изменилось на фасаде. Я даже в шутку сказал человеку рядом со мной: "Слушай, они собираются штурмовать наш пост". Просто все выглядело по-другому".



Наблюдательница добавила, что, несмотря на ее предупреждения, командиры "сбрасывали со счетов" ее опасения, говоря ей: "ХАМАС - это просто кучка бандитов, они ничего не сделают".



Наблюдатель добавил, что сельскохозяйственная деятельность в этом районе за месяц до нападения выглядела странно.



"Я это снимал, есть доказательства", - утверждает наблюдатель. "Когда я пришел к ним и рассказал обо всем, что происходит, они сказали мне: "Нет, ничего страшного, это фермеры, они там поле делают". Я им сказал: "Нет, это не поле. Посмотрите, там куча мирных жителей, это выглядит не так".