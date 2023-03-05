



Мнение: У концепции палестинского государства цель одна — уничтожить Израиль

Дэвид Левин, профессор университета Рутгерса на пенсии и бывший руководитель отдела рекламы и маркетинга NYC MAD MAN & corp. в Нью-Йорке, работает в настоящее время над книгой о революциях. Приближающееся 75-летие Израиля может быть подходящим временем, чтобы сопоставить эту веху с более чем 100-летним "палестино-израильским" конфликтом, пишет он в статье для JP.



По словам члена исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Захира Мухсейна, этот конфликт основан на его заявлении о том, что "создание палестинского государства является лишь средством для продолжения нашей борьбы против Государства Израиль… Палестинская идентичность будет подчеркнута по политическим причинам".



Таким образом, концепция палестинского народа или государства — это тактика, которая последовательно и блестяще применялась с единственной целью — уничтожить Еврейское Государство Израиль . Благо или благополучие любого "палестинца" не является целью. Взгляд на три ключевые эпохи: 1920–1947, 1947–1964 и 1964 года до сегодняшнего дня показывает, что это тактика, а не цель.



1920-1947 гг. Лига Наций разделила трофеи Первой мировой войны после победы над 620-летней Османской империей, тем самым создав мандат на Палестину. Почему арабское руководство яростно возражало против мандата Лиги Наций на Палестину? Потому что в результате возникнет еврейское государство, заменившее исламскую концепцию "зимми" (гражданство второго сорта для всех немусульман с жесткими религиозными социальными и экономическими ограничениями), исторически навязываемое евреям.



1947-1948 гг. Великобритания вернула мандат ООН. Начались дискуссии о еврейской государственности для Палестины. В ООН велись дискуссии о том, должно ли существовать государство для евреев. Никогда не было никаких предложений арабского руководства о создании страны, состоящей из палестинских арабов.



Хотя первоначальный мандат на Палестину отводил разумное количество земли для еврейской родины, Уинстон Черчилль отдал 70% этой территории (Транс-Иордания) на Каирской конференции 1921 года, создав Иорданию (Возможно, это первоначальное "решение о двух государствах"). Оставшиеся 30% территории Палестины были в дальнейшем включены в то, что стало резолюцией ООН 181, также известной как План раздела.



Резолюция 181 ООН была принята 29 ноября 1947 года. Карты ясно показывают, что это было предвзятое, несмежное дальнейшее разделение оставшейся территории, предназначенной для еврейской родины, на два "независимых - арабского и еврейского - государства". Этот план исключил большинство священных еврейских исторических/культурных/религиозных мест, включая Иудею, Самарию и даже Иерусалим.



Несмотря на это несостоятельное положение, которое значительно уменьшило количество земли для евреев и поставило их в невыгодное географическое положение, евреи сказали "да"; арабы сказали "нет". Еще одна упущенная возможность "решения о двух государствах".



Как только Израиль объявил себя государством, арабы объявили войну. Пять хорошо обученных арабских армий напали на молодое Государство Израиль. Цель арабов никогда не состояла в том, чтобы освободить Палестину и сформировать государство для палестинцев, а в том, чтобы уничтожить и разделить Израиль — север для Сирии, центре для Иордании, а юг для Египта. Но арабские армии потерпели поражение.



После того, как линия перемирия ("Зеленая линия") была проведена, Иудея, Самария и Восточный Иерусалим оказались в руках Иордании. С 1949 г. примерно до 1964 г., когда Иордания незаконно оккупировала Иудею и Самарию (включая половину Иерусалима), арабское руководство или "палестинцы" не требовали палестинской государственности.



С 1964 г. по настоящее время. На конференции 1964 года в Египте Россия, Египет и Лига арабских государств (не "палестинцы") создали Организацию освобождения Палестины (ООП). Никогда не было арабского палестинского народа, государства или страны, которые нужно было бы освободить.



Кто такие палестинцы и откуда взялось название Палестина? Тит переименовал израильское царство в Палестину (в честь филистимлян, исчезнувших 680 лет назад), когда Рим разрушил Второй иудейский храм в Иерусалиме в 70 г. н.э. На протяжении всей истории Палестина = Святая Земля = Израиль (включая его столицу Иерусалим) = земля еврейского народа. Палестина под любым другим названием остается Израилем. Разговор о культурной апроприации!



В июне 1967 года Иудея, Самария и Восточный Иерусалим были захвачены Израилем в ходе оборонительной войны с Иорданией, а не какой-либо страной под названием "Палестина".



Итак, вы хотите революцию? Есть в основном два типа революций. Во-первых, когда люди восстают против правящего самодержавного правительства или монархии. Другой тип — когда люди восстают против иностранного оккупанта или колониальной державы.



Это революционное движение "освобождения Палестины" не является ни тем, ни другим. И никогда не было. Четкой и последовательной целью является уничтожение Израиля как суверенного государства и уничтожение евреев как народа и религии.



По их собственным словам ниже, "освобождение Палестины" было и остается не их целью, а их тактикой. Вот только пять примеров:

Во время свидетельских показаний Комиссии Пиля (1937 г.) Ауни-бей Абдул-Хади, арабский лидер, сказал: "Нет такой страны как Палестина! Палестина — это термин, придуманный сионистами! В Библии нет Палестины. Наша страна является частью Сирии".

В мае 1947 года Хадж Амин аль-Хусейни, великий муфтий Иерусалима и представитель Высшего арабского комитета при ООН, заявил на Генеральной Ассамблее: "Палестина была частью провинции Сирия… Политически арабы Палестины не были независимыми в смысле формирования отдельного политического образования".

В меморандуме ООН от февраля 1948 года Аззман-паша, генеральный секретарь Лиги арабских государств, ссылаясь на май 1948 года, заявил: "Эта война будет войной на истребление и важнейшей резней, о которой будут говорить так же, как о монгольской резне и крестовых походах".

Голландская газета Trouw от 31 марта 1977 года опубликовала интервью с членом исполнительного комитета ООП Захиром Мухсейном. Он сказал: "Палестинского народа не существует. Создание палестинского государства — это лишь средство для продолжения нашей борьбы против Государства Израиль за наше арабское единство. Только по политическим и тактическим причинам мы говорим сегодня о существовании палестинского народа, поскольку арабские национальные интересы требуют, чтобы мы постулировали существование отдельного "палестинского народа" для противостояния сионизму".

Май 1994 года. По сообщению The Washington Post, сразу после подписания мирных соглашений в Осло председатель ООП Яссар Арафат выступил в мечети с речью, призывая к "джихаду". Он сказал, что его мирное соглашение с Израилем было всего лишь тактическим шагом, который легко отменить. Затем Арафат процитировал исламскую историю, чтобы подтвердить приемлемость такого двуличия.

Есть еще сотни примеров, поддерживаемых арабским руководством, включенных в их организационные уставы, и все они принимают эту тактику революции за "освобождение Палестины", которая последовательно проповедует и требует не что иное, как геноцид против Израиля. Там нет упоминания о "решении двух государств". Никогда не было.Движение "Палестинская революция", использующее ложь и радикализацию ООП, является лишь еще одним тактическим оружием в этой давней религиозной войне, целью которой является уничтожение Израиля и еврейского народа.