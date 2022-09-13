



Машина техобслуживания попала под обстрел у защитного барьера возле Джаламы

По словам военных, во вторник утром инженерная машина Министерства обороны, работавшая вдоль защитного барьера на севере Иудеи и Самарии, попала под обстрел.



По данным ЦАХАЛа, машина "занималась ремонтными работами" недалеко от палестинского города Джалама.



В июне министерство обороны приступило к модернизации участка заграждения в северной части Иудеи и Самарии после того, как палестинцы, незаконно въехавшие в Израиль в начале года, совершили серию смертоносных террористических атак.



В результате нападения во вторник никто не пострадал, хотя автомобиль был поврежден, а на месте было обнаружено около 40 стреляных гильз.



В ЦАХАЛе заявили, что начали розыск подозреваемых.



В ходе рейдов в предрассветные часы вторника военнослужащие арестовали пятерых разыскиваемых палестинцев, при этом в некоторых районах произошли инциденты с применением насилия, сообщили в ЦАХАЛе.

