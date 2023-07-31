



Ливанская молодежь устроила провокацию на подконтрольной Израилю территории

Вчера ливанские СМИ сообщили, что молодые люди разрушили пограничный забор, установленный ВСООНЛ, и проникли в деревню Гаджар, находящуюся под контролем Израиля. Телеканал "Хизбаллы" "Аль-Манар" заявил, что "ливанская молодежь перерезала колючий забор, установленный с 2006 года войсками ВСООНЛ на дороге, соединяющей районы Аль-Аббасия и Аль-Ваззани и граничащей с ливанской частью Гаджара".



Это произошло после инцидента на прошлой неделе, получившего огласку в социальных сетях, когда активисты "Хизбаллы" в масках и в военной форме совершили поездку по границе с Израилем.



После этого инцидента ЦАХАЛ заявил, что "боевики не пересекали "голубую линию" и постоянно находились под полным наблюдением израильских сил безопасности".



"Не было никакой опасности ни для наших военных, ни для жителей севера. Войска ЦАХАЛа продолжат действовать в приграничном районе для защиты безопасности жителей севера", - говорится в заявлении.