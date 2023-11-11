Кто финансирует ХАМАС: миллиарды и роскошная жизнь лидеров-террористов
ХАМАС считается одной из наиболее богатых террористических группировок в мире, уступая в этом отношении только ИГИЛ.
В отчете для Конгресса США ведущий эксперт по терроризму Мэтью Левитт объясняет, что ХАМАС годами получает огромное финансирование из различных источников: ЕС, ООН, разные международные организации, Иран, Россия, Сирия или Катар, а также от подконтрольных строительных компаний и банков.
"Годовой доход ХАМАС составляет от $300 до $400 миллионов от налогов, вымогательства, пограничного контроля и других средств, связанных с контролем над Газо", - отмечает Левитт.
Например, ООН с 2014 по 2020 года, по некоторым оценкам, вложила в Газу $4,5 миллиарда. $730 миллионов за последнее время Газа получила от структур ЕС, еще $360 миллионов - непосредственно от Германии. Какая часть этих денег попала в руки террористов, неизвестно, пишет Bild.
Таким образом годовой бюджет "правительства" ХАМАС в Газе составляет по меньшей мере $2,4 миллиарда. Несмотря на это, население анклава живет в нищете.
По словам Левитта, ХАМАС зарабатывает полмиллиарда долларов в год только от обложения налогом товаров, которые ввозятся в Газу через пограничные переходы Рафах (Египет) и Керем-Шалом (Израиль).
Также известно, что финансовой империей ХАМАС управляют несколько топ-менеджеров террористической группировки. Они подчиняются политбюро ХАМАС и находятся в изгнании в Турции, Египте, Катаре и Иордании - некоторые даже с вымышленными именами и поддельными паспортами.
Роскошная жизнь лидеров ХАМАС
Многие воспринимают Газу как символ страданий и бедности палестинцев. На крохотной прибрежной полосе живут более 2 млн человек, у 39% из которых нет работы. Однако среди них - несколько сотен долларовых миллионеров. Это лидеры ХАМАС, которые живут на роскошных виллах, хвастаются в соцсетях лимузинами и отдыхом в самых дорогих отелях. Bild собрал основных из них:
Исмаил Хания, 61 год
Лидер ХАМАС и глава правительства Газы с 2019 года живет за границей. Отец 13 детей руководит боевиками из роскошных отелей Катара и Турции. Он передвигается между Тегераном, Стамбулом, Москвой и Каиром на частном джете. Его сын Мааз - крупный владелец недвижимости в Газе, где его называют "отец домов". В Турции его часто видят с женщинами и алкоголем, что противоречит законам ислама. Предполагаемое состояние семьи Хания - $2,5 млрд.
Халед Машаль, 67 лет
Экс-глава политбюро ХАМАС в 2012 году бежал из Дамаска в Катар с $1,5 млрд. Теперь он контролирует операции с недвижимостью и финансами группировки из Дохи.
Муса Абу Марзук, 72 года
Второй по значимости лидер ХАМАС, отвечающий за международные связи. Он прожил 14 лет в США, где родились шесть его детей. Его состояние оценивается в $2 млрд.
Юнис Кафише, 67 лет
Отвечает за финансы ХАМАС, живет в Стамбуле. Президент Турции выдал ему турецкий паспорт на имя Хашмет Аслан. От имени ХАМАС там работает строительная фирма, заработавшая в 2022 году около $2 млн евро.
фото: Bild
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