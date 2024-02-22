



Китай: палестинцы имеют право на "вооруженную борьбу" против израильтян

На четвертый день публичных слушаний в Международном суде по обвинению представителей “Палестины” в том, что Израиль оккупировал Иудею, Самарию и Восточный Иерусалим, Китай сделал неожиданное заявление о том, что палестинцы имеют право участвовать в “вооруженной борьбе” против Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.



Ма Синьминь, юрисконсульт Министерства иностранных дел Китая, заявил, что “в стремлении к осуществлению права на самоопределение” палестинский народ имеет право “на применение силы для сопротивления иностранному угнетению и завершения создание палестинского государства”.



Приводя примеры "различных народов, освободившихся от колониального правления" посредством вооруженного сопротивления, он утверждает, что акты насилия против израильтян со стороны палестинцев — это не терроризм, а скорее законная вооруженная борьба.