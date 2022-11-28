



"Израильско-палестинский конфликт достиг точки кипения"

Конфликт между Израилем и палестинцами достиг точки кипения, о чем свидетельствует высокий уровень насилия в последние месяцы.

Такое предупреждение сделал специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд на брифинге Совета Безопасности.

"Высокий уровень насилия в последние месяцы, включая нападения на израильское и палестинское гражданское население, вызвал тяжелые человеческие страдания. Нападение на мирных жителей не может быть оправдано, и насилие должно прекратиться", — сказал он.

Веннесланд призвал все стороны вернуться к политическому процессу урегулирования конфликта. Он осудил теракты в Иерусалиме и Ариэле, а также акты насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев в Хевроне.