



Израильские официальные лица отказываются признать ответственность за атаку

В интервью изданию The Jerusalem Post израильские источники из военных и дипломатических кругов заявили в пятницу, что действовали по принципу "око за око, зуб за зуб", отвечая на атаки именно по тем местам, откуда они сами подверглись нападению.



Однако, по стратегическим соображениям, Израиль официально не признает свою ответственность за этот инцидент.



Источники указывают на то, что Иран описал происшествие как "взрыв на фабрике", стремясь тем самым избежать эскалации конфликта.



Остаётся неясным, почему Пентагон сообщил американским СМИ об участии Израиля в атаке. По мнению источников, Пентагон мог бы сохранить молчание, что способствовало бы сохранению достоинства Ирана и предотвращению дальнейшей эскалации.