Израиль вернул тело палестинца, убитого в ходе рейда возле Иерихона в апреле
Израиль вернул тело палестинца, убитого во время рейда ЦАХАЛа возле города Иерихон в прошлом месяце.
В заявлении, распространенном палестинскими СМИ, Управление по гражданским делам Палестинской администрации сообщает, что оно получило тело 20-летнего Сулеймана Айеша Хусейна Авайда и готовится передать его его семье для захоронения.
Передача тела Авайда одобрена министром обороны Йоавом Галланом.
Авайд, связанный с террористической группировкой "Бригада мучеников Аль-Аксы", был убит израильскими войсками 24 апреля в лагере беженцев Акабат-Джабер, примыкающем к Иерихону.
В то время ЦАХАЛ заявил, что войска открыли огонь по подозреваемым, пытавшимся скрыться с места задержания. ЦАХАЛ не сообщил, были ли подозреваемые вооружены и пытались ли они атаковать войска.