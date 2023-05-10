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Израиль вернул тело палестинца, убитого в ходе рейда возле Иерихона в апреле
10.05.2023 11:38 Евгения Маркова

Израиль вернул тело палестинца, убитого в ходе рейда возле Иерихона в апреле

Израиль вернул тело палестинца, убитого во время рейда ЦАХАЛа возле города Иерихон в прошлом месяце.

В заявлении, распространенном палестинскими СМИ, Управление по гражданским делам Палестинской администрации сообщает, что оно получило тело 20-летнего Сулеймана Айеша Хусейна Авайда и готовится передать его его семье для захоронения.


Передача тела Авайда одобрена министром обороны Йоавом Галланом.

Авайд, связанный с террористической группировкой "Бригада мучеников Аль-Аксы", был убит израильскими войсками 24 апреля в лагере беженцев Акабат-Джабер, примыкающем к Иерихону.

В то время ЦАХАЛ заявил, что войска открыли огонь по подозреваемым, пытавшимся скрыться с места задержания. ЦАХАЛ не сообщил, были ли подозреваемые вооружены и пытались ли они атаковать войска.
 

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