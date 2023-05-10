



Израиль вернул тело палестинца, убитого в ходе рейда возле Иерихона в апреле

Израиль вернул тело палестинца, убитого во время рейда ЦАХАЛа возле города Иерихон в прошлом месяце.



В заявлении, распространенном палестинскими СМИ, Управление по гражданским делам Палестинской администрации сообщает, что оно получило тело 20-летнего Сулеймана Айеша Хусейна Авайда и готовится передать его его семье для захоронения.

عاجل / الشؤون المدنية : طواقمنا الان في مديرية اريحا تستلم جثمان الشهيد سليمان عايش عويض من مخيم عقبة جبر بمحافظة اريحا والاغوار ، حيث سيتم نقله لمستشفى اريحا الحكومي ، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه . pic.twitter.com/4uQvKMTQVJ — Imad Qaraqra عماد قراقرة (@IQaraqra) May 10, 2023

Передача тела Авайда одобрена министром обороны Йоавом Галланом.Авайд, связанный с террористической группировкой "Бригада мучеников Аль-Аксы", был убит израильскими войсками 24 апреля в лагере беженцев Акабат-Джабер, примыкающем к Иерихону.В то время ЦАХАЛ заявил, что войска открыли огонь по подозреваемым, пытавшимся скрыться с места задержания. ЦАХАЛ не сообщил, были ли подозреваемые вооружены и пытались ли они атаковать войска.