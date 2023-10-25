



Израиль указал ООН на дверь

Скандал, разразившийся в ООН после неуместных высказываний Гутерриша в сторону Израиля, набирает обороты.



Гилад Эрдан, постпред Израиля в ООН, сказал: “Пора преподать им урок. Из-за его (Гутерриша) высказываний мы откажем в выдаче виз представителям ООН”.



Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс уже получил отказ на получение визы в Израиль..



Кроме прочего Гилад Эрдан заявил, что “Гутерриш оторван от реальности” и призвал его уйти в отставку.



"Генсек ООН, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не стоит возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к самым ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов", - написал Эрдан в соцсети Х.



