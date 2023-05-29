



Израиль нанес авиаудар по столице Сирии Дамаску

Израильские истребители нанесли удары по столице Сирии Дамаску около полуночи 28 мая. Об этом сообщает The Times of Israel.



Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что ПВО страны сбило некоторые из израильских ракет. Сообщений о пострадавших не было.

Хотя армия Израиля, как правило, не комментирует удары по Сирии, она признала, что за последнее десятилетие совершила сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном террористических организаций, пытавшихся закрепиться в стране.



ЦАХАЛ заявляет, что атакует грузы оружия, предназначенные для этих террористических организаций, в частности для ливанской “Хизболлы”. Кроме того, авиаудары были нацелены против сирийских систем ПВО. Базирующаяся в Великобритании сирийская обсерватория по правам человека заявила, что эта атака по Сирии стала 17-й с начала года.



По данным сирийских медиа, предварительный удар по стране Израиль нанес 2 мая. Тогда обстреляли международный аэропорт "Алеппо". В результате погиб один сирийский военный, а аэропорт не работал несколько дней.