



Из-за отказа Египта открыть КПП Рафиах – гуманитарка гниет

Некоторые из столь необходимых продовольственных товаров, ожидающих поступления в Газу из Египта, начали гнить, поскольку КПП Рафиах остается закрытым для поставок помощи уже третью неделю после того, как Египет отказался вновь открыть КПП до тех пор, пока ЦАХАЛ контролирует

противоположную сторону.



КПП Рафиах, граничащий с Египтом и служивший главными воротами для товаров и людей, въезжающих и выезжающих из Газы, был закрыт с тех пор, как 7 мая Израиль заявил, что захватил его у ХАМАСа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



После того как ЦАХАЛ установил контроль над переходом, Египет прекратил согласовывать проезд грузовиков с гуманитарной помощью со своей территории в Газу, настаивая на том, чтобы другая сторона перехода перешла под контроль палестинцев, прежде чем он снова откроется.



В результате на дороге между египетской стороной КПП и городом Аль-Ариш, расположенным примерно в 45 километрах к западу от Рафиаха и являющимся пунктом прибытия международных пожертвований, скопились грузы помощи.



По словам местных чиновников из Министерства снабжения Египта, в попытке водителей грузовиков выгрузить подгнившие продукты, часть продовольствия, которое должно было направляться в Газу, вместо этого продается по сниженным ценам на местном рынке в северной части Синая, что приводит к конфискации запасов.



Один из водителей грузовика, Махмуд Хусейн, говорит, что его товар пролежал в машине месяц, постепенно портясь на солнце. Некоторые продукты выбрасываются, другие продаются по дешевке.



"Яблоки, бананы, курица и сыр - многое протухло, кое-что вернули и продают за четверть цены", - говорит он, приседая под грузовиком в тени.



"Мне жаль говорить, что лук, который мы везем, в лучшем случае съедят животные, потому что в нем завелись черви".

