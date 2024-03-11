



Италия рассмотрит запрос об экстрадиции в Израиль одного из троих террористов

Итальянская полиция сообщает, что один из трех палестинцев, которых они арестовали по подозрению в терроризме, разыскивается Израилем, и итальянский суд рассматривает запрос на его экстрадицию.



Полиция Италии сообщает, что трое мужчин, живущих в Л'акуиле, примерно в 120 километрах к северо-востоку от Рима, создали ячейку, связанную с “Бригадами мучеников Аль-Аксы”, палестинской террористической группировкой.



В отдельном заявлении министр внутренних дел Маттео Пиантедози приветствует арест “трех опасных террористов” и говорит, что Италия всегда находится в состоянии повышенной готовности в отношении экстремизма и радикализации.



