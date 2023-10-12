



История провала: "железная стена" за 3,5 млрд. не остановила орды террористов





В строительство заградительного сооружения на границе с Газой было вложено 3,5 млрд. шекелей. Тысячи террористов беспрепятственно преодолели их утром 7 октября.



"Креативное технологическое решение" и "железная стена" - вот лишь некоторые из комплиментов, которыми одарил себя оборонный истеблишмент, когда два года назад проект был завершен. Публикация сайта walla показывает, как они ввели себя и народ в заблуждение, и почему “все пошло не так”.



Менее двух лет назад, в декабре 2021 г., высокопоставленные чины силовых структур собрались на юге страны, чтобы отпраздновать завершение строительства сухопутного барьера вокруг сектора Газа, в который было вложено 3,5 млрд. шекелей за 3,5 года



Барьер протяженностью 65 км включает в себя подземную стену с технологическими средствами обнаружения, наземное физическое заграждение, морской барьер, систему обнаружения и боевые посты, предназначенные для предотвращения проникновения из Газы на территорию государства Израиль. Первоначально предполагалось развернуть десятки мачт с радарными камерами и обещание "дополнительных сенсоров", но неясно, были ли они встроены в подземную или наземную часть.



"Преграда, которая является, прежде всего, технологическим и творческим проектом, лишает ХАМАС одной из возможностей, которую он пытался развивать, и ставит железную стену, датчики и бетон, между ним и жителями юга. Эта стена дает чувство личной безопасности, которое позволит этому прекрасному региону продолжать развиваться", - говорится в тексте Бени Ганца, занимавшего в то время пост министра обороны, и имеется в виду в основном подземная и более дорогостоящая часть массива, призванная предотвратить прохождение атакующих туннелей ХАМАС на израильскую территорию.



"Преграда меняет реальность - того, что было до нее, больше не будет", - хвастался тогдашний начальник Генштаба Авив Кохави.



На данный момент не обнаружено ни одного туннеля, через который члены ХАМАСа проникали бы в населенные пункты вокруг Газы с субботы, но физический забор и множество датчиков вокруг него, получивших красочное прозвище "песочные часы" были полностью прорваны, что привело к гибели более 1200 израильтян, гражданских лиц и солдат, и к угону в Газу около 150 человек.



Что же пошло не так?



Перед ХАМАСом стоял забор высотой 6 метров. Он использовал парапланы , чтобы перелететь через него, а на видеозаписях, распространяемых организацией, видно, как террористы парами вылетают из дюн в Газе и беспрепятственно перелетают через забор, направляясь в поселения приграничной полосы и на музыкальный фестиваль в Реим.



В то же время террористы, оснащенные средствами для прорыва заграждения, приблизились к нему и открыли в нем проемы, через которые на израильскую территорию смогли проехать вооруженные мотоциклисты и набитые оружием Toyota Hilux ХАМАС.



Средства наблюдения были нейтрализованы: еще до этого ХАМАС уничтожил средства наблюдения, прилегающие к заграждению: одни - путем обстрела противотанковыми ракетами и ракетами РПГ, другие - с помощью беспилотников, которые сбрасывали на них заряды взрывчатки. Хотя использование вооруженных беспилотников является боевой доктриной, применяемой организацией ИГИЛ в Сирии в 2017 году, и которая широко использовалась в войне украинской войне, никто не позаботился о нейтрализации активности беспилотников в районе заграждения.





В то же время база Реим, в котором находится штаб дивизии Газы и женщины-наблюдатели, был обстрелян из минометов, а через некоторое время вооруженными отрядами террористов ворвались на базу. В субботнее утро праздника Суккот количество женщин-наблюдателей на базе и бойцов, готовых броситься навстречу выявленной угрозе, было значительно меньше, чем в обычный день.



Непонятно, почему не было более быстрой реакции со стороны сил Южного командования и Генштаба в Кирее, которые также получают изображение с камер.



Не выполнила своей задачи и интегрированная в заграждение система "стрелок-наблюдатель", состоящая из пулеметов, дистанционно включаемых женщинами-наблюдателями по выявленным целям и предназначенная для отпугивания и нанесения вреда тем, кто приближается к заграждению. По всей видимости, и здесь ХАМАС уничтожил камеры системы с помощью беспилотников и противотанковых ракет.



Обычные силы, в состав которых входили также БПЛА Zik и боевые вертолеты Apache, оказались не недостаточными для того, чтобы остановить прорвавшихся в Израиль террористов. Поскольку это был праздничный день, потребовалось время для развертывания подкреплений.



У ХАМАСа было достаточно времени, чтобы собрать разведданные об израильской диспозиции секторе - будь то путем путем неоднократных попыток прорыва заграждений, чтобы проверить бдительность ЦАХАЛа и время его реакции, или путем отправки беспилотников, то ли путем сбора информации с установленных им наблюдательных вышек, даже когда они были разбомблены, было очень поздно, то ли из-за ограничений политического уровня, а если из-за усилий ЦАХАЛа по поддержанию мира в секторе, то они были восстановлены.



Так, с несколькими десятками мотоциклов, пикапов и парапланов, которые он приобрел, вложив несколько десятков миллионов шекелей, ХАМАС смог обойти многомиллиардный барьер, установленный Израилем.