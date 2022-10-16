



"Исламский джихад" и боевое крыло ФАТХа объединились против ЦАХАЛа

Палестинский "Исламский джихад" и боевое крыло ФАТХа "Бригады мучеников Аль-Акса" расширили сотрудничество в борьбе с ЦАХАЛом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.

По их словам, обе группировки расширили сотрудничество не только в Дженине, но и в Шхеме.

Об этом свидетельствует гибель двух палестинцев во время столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев в Дженине.

Один из них, 20-летний Матин Дабая, был идентифицирован как член вооруженного крыла "Исламского джихада", второй - 42-летний Абдулла Абу аль-Тин - высокопоставленный член боевого крыла ФАТХа.

Официальные представители двух группировок объявили, что их люди были "замучены", сражаясь плечом к плечу против солдат Армии обороны Израиля.

Сотрудничество между ними растет, несмотря на политические разногласия.