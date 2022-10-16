Новости » Арабо-израильский конфликт
"Исламский джихад" и боевое крыло ФАТХа объединились против ЦАХАЛа
16.10.2022 16:12 Алина Груднева

"Исламский джихад" и боевое крыло ФАТХа объединились против ЦАХАЛа

Палестинский "Исламский джихад" и боевое крыло ФАТХа "Бригады мучеников Аль-Акса" расширили сотрудничество в борьбе с ЦАХАЛом.

 
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.
 
По их словам, обе группировки расширили сотрудничество не только в Дженине, но и в Шхеме.
 
Об этом свидетельствует гибель двух палестинцев во время столкновений с ЦАХАЛом в лагере беженцев в Дженине.
 
Один из них, 20-летний Матин Дабая, был идентифицирован как член вооруженного крыла "Исламского джихада", второй - 42-летний Абдулла Абу аль-Тин - высокопоставленный член боевого крыла ФАТХа.
 
Официальные представители двух группировок объявили, что их люди были "замучены", сражаясь плечом к плечу против солдат Армии обороны Израиля.
 
Сотрудничество между ними растет, несмотря на политические разногласия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы