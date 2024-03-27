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Иранские лидеры похвалили главу ХАМАСа
27.03.2024 15:42 MIGnews.com

Иранские лидеры похвалили главу ХАМАСа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи похвалил лидера политбюро ХАМАС Исмаила Ханию за активизацию мировой поддержки палестинцев и против Израиля, заявляя, что пропаганда группировки затмила попытки Израиля заручиться международной поддержкой, сообщают полуофициальные иранские СМИ.

“Несмотря на желание врага, он превратил Палестину в первую проблему в мире”- сказал Хаменеи, призывая направить дальнейшие усилия на усиление поддержку террористической группировки.

Эта тема повторяется на отдельной встрече с президентом Ирана Раиси.

“Сегодня, благодаря ожесточенному сопротивлению и поддержке угнетенного и могущественного народа Газы, проблема Палестины вышла за рамки исламского мира и стала проблемой мира человечества. Народы мира всем сердцем ненавидят преступный сионистский режим и его главного сторонника – Соединенные Штаты. Они любят угнетенного народа Газы”, ​​— цитируют слова Раиси государственные СМИ.

Раиси также говорит, что арабские страны, которые нормализовались с Израилем, остались с яйцом на лице, называя войну Израиля против ХАМАСа крупнейшим геноцидом в мировой истории.

Израиль и другие обвиняют ХАМАС в том, что он прячется за спиной мирных жителей Газы и проводит стратегию, направленную на увеличение их страданий на фоне военной кампании Израиля, спровоцированной жестоким наступлением террористической группировки на юг Израиля, убийством около 1200 человек и похищением еще 253 человек с целью превратить Израиль в изгоя на мировой арене.

 

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