



Иранские лидеры похвалили главу ХАМАСа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи похвалил лидера политбюро ХАМАС Исмаила Ханию за активизацию мировой поддержки палестинцев и против Израиля, заявляя, что пропаганда группировки затмила попытки Израиля заручиться международной поддержкой, сообщают полуофициальные иранские СМИ.



“Несмотря на желание врага, он превратил Палестину в первую проблему в мире”- сказал Хаменеи, призывая направить дальнейшие усилия на усиление поддержку террористической группировки.



Эта тема повторяется на отдельной встрече с президентом Ирана Раиси.



“Сегодня, благодаря ожесточенному сопротивлению и поддержке угнетенного и могущественного народа Газы, проблема Палестины вышла за рамки исламского мира и стала проблемой мира человечества. Народы мира всем сердцем ненавидят преступный сионистский режим и его главного сторонника – Соединенные Штаты. Они любят угнетенного народа Газы”, ​​— цитируют слова Раиси государственные СМИ.



Раиси также говорит, что арабские страны, которые нормализовались с Израилем, остались с яйцом на лице, называя войну Израиля против ХАМАСа крупнейшим геноцидом в мировой истории.



Израиль и другие обвиняют ХАМАС в том, что он прячется за спиной мирных жителей Газы и проводит стратегию, направленную на увеличение их страданий на фоне военной кампании Израиля, спровоцированной жестоким наступлением террористической группировки на юг Израиля, убийством около 1200 человек и похищением еще 253 человек с целью превратить Израиль в изгоя на мировой арене.



