



Иранская угроза: за год сорвано 27 атак на евреев и израильтян за рубежом

Моссад совместно с мировыми партнерами за последний год предотвратили 27 нападений на евреев и израильтян за рубежом.



Такое заявление на конференции в университете Рейхмана в Герцлии сделал глава Моссада Давид Барнеа.



По его словам, раскрытые и захваченные группировки под руководством Ирана планировали покушения в Европе, Африке, на Дальнем Востоке и в Южной Америке.



"Нанесение вреда израильтянам и евреям любым способом, будь то через посредников или путем контрабанды иранского оружия в Израиль, приведет к нашей работе против тех, кто отправил террористов, от оперативного уровня до тех, кто принимает решения. Я не шучу. Иран заплатит высокую цену, хоть в глубине страны, хоть в центре Тегерана", — предупредил Барнеа.