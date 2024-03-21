



Хуситы атаковали корабли в Красном море по меньшей мере 50 раз

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, хуситы атаковали гражданские и военные корабли, отходящие от берегов Йемена, по меньшей мере 50 раз с момента начала их нападений в конце прошлого года.



Поддерживаемые Ираном хуситы уже несколько месяцев наносят удары по торговым судам, следующим по жизненно важному торговому маршруту Красного моря, несмотря на неоднократные авиаудары США и Великобритании по ним.



“В Красном море хуситы стремятся повлиять на этот жизненно важный канал глобальной торговли, совершив по меньшей мере 50 нападений на коммерческие суда и военно-морские суда”, — сообщила законодателям помощник министра обороны Селеста Уолландер.





