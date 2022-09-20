



Хизбаллу обязали выплатить миллионы компенсации жертвам ракетных ударов в 2006

Ливанскую террористическую организацию "Хизбалла" обязали выплатить миллионы долларов в качестве компенсации за ущерб группе американцев, которые подали в суд, заявив, что они были ранены ракетами террористической организации во время Второй ливанской войны с Израилем в 2006 году.



Соответствующее решение вынес американский суд. Дело было возбуждено в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом.



Известно, что размер компенсации составляет 111 миллионов долларов.



Ницана Даршан-Лейтнер, один из юристов, который представляет истцов, отметил, что подобные иски, возбужденные против террористических организаций, трудно обеспечить исполнением, но это важная юридическая победа над поддерживаемой Ираном террористической организации.



"Только взимая высокую плату с тех, кто занимается террористической деятельностью, мы можем предотвратить страдания и потери новых жертв их насилия", — говорится в заявлении юриста.