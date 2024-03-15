



"Хезболла" готова воевать с Израилем без помощи Тегерана

Как сообщается, "Хезболла" заявила своему главному стороннику Ирану, что в случае эскалации конфликта будет вести войну с Израилем самостоятельно, а не втягивать в нее Тегеран, сообщает Reuters.



По данным издания, ссылающегося на семь источников, глава иранских "Сил Кудс" посетил Бейрут в феврале, чтобы обсудить риск, который возникнет, если Израиль начнет полномасштабное наступление на "Хезболлу".



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По словам источников, в Бейруте глава "Кудс" Эсмаил Каани встретился с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой, по крайней мере, в третий раз после атак ХАМАСа на юг Израиля 7 октября и последующей войны в Газе.



По словам источников, разговор шел о возможности полномасштабного израильского наступления на севере страны, в Ливане. По словам трех источников, входящих в ближний круг власти Ирана, такая эскалация не только нанесет ущерб шиитской исламистской группировке, но и заставит Иран отреагировать более решительно, чем это было до сих пор, начиная с 7 октября.



На встрече, о которой ранее не сообщалось, Насралла заверил Каани, что не хочет втягивать Иран в войну с Израилем или Соединенными Штатами и что "Хезболла" будет сражаться самостоятельно, сообщили все источники.

