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ХАМАС: серьезно настроены на продление режима прекращения огня
27.11.2023 18:05 Алина Груднева

ХАМАС: серьезно настроены на продление режима прекращения огня

Террористическая организация ХАМАС серьезно настроена на продление режима прекращения огня в Газе.

По данным 12-го канала израильского ТВ, такое заявление сделал представитель ХАМАСа Усама Хамдан.

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"Прорабатывается новый список заложников с целью продления режима прекращения огня. ХАМАС серьезно настроен на его продление, но мы еще не достигли окончательного соглашения", - сказал он.

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