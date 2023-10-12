



ХАМАС хвалится системами ближнего радиуса действия собственного производства

ХАМАС использует кустарные палестинские "системы ПВО". В интернете опубликованы ролики ХАМАСа, на которых представлена система кратковременной противовоздушной обороны MUBAR-1.



Mubar 1 - это система ближнего радиуса действия, предназначенная для поражения летательных аппаратов, в том числе БПЛА и вертолетов и для создания осложнений в полете.



ХАМАС утверждает, что с помощью такой системы ему удалось сбить 4 израильских вертолета AH-64.

