Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС хвалится системами ближнего радиуса действия собственного производства
12.10.2023 10:53 Аркадий Бочаровский

ХАМАС хвалится системами ближнего радиуса действия собственного производства

ХАМАС использует кустарные палестинские "системы ПВО". В интернете опубликованы ролики ХАМАСа, на которых представлена система кратковременной противовоздушной обороны MUBAR-1.

Mubar 1 - это система ближнего радиуса действия, предназначенная для поражения летательных аппаратов, в том числе БПЛА и вертолетов и для создания осложнений в полете. 

ХАМАС утверждает, что с помощью такой системы ему удалось сбить 4 израильских вертолета AH-64.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы