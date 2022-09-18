



Губернатор Шхема: палестинская автономия развалится

Губернатор Шхема Ибрагим Рамадан дал интервью газете Исраэль Ха Йом.



Губернатор Рамадан утверждает, что “давление” ЦАХАЛа в Иудее и Самарии может привести к коллапсу автономии.



Рамадан сказал: “Я не могу контролировать каждое отдельное событие сегодня. Мы на грани потери контроля. Если Израиль продолжит аресты, убийства, вторжения в города и деревни, это станет причиной коллапса и дезинтеграции Палестинской автономии, и. в конечном итоге, Израилю придется все брать на себя и самому всем здесь заниматься”.