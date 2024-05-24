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Глава ЦРУ в Париже встретится с главой Моссада и премьер-министром Катара
24.05.2024 16:16 MIGnews.com

Глава ЦРУ в Париже встретится с главой Моссада и премьер-министром Катара

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретится сегодня в Париже с главой Моссада Дэвидом Барнеа и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом аль-Тани, сообщает Axios, после того как The Times of Israel стало известно, что эти трое будут в Европе в выходные.

Встреча будет посвящена возобновлению переговоров об освобождении израильских заложников и прекращении боевых действий в Газе после того, как две недели назад переговоры в Каире провалились.

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По данным Axios, Бернс находится в контакте со своим египетским коллегой по поводу переговоров, после того как Каир пригрозил прекратить свои посреднические усилия из-за попыток поставить под сомнение его роль.

Катарский аль-Тани также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, находясь в Париже, вместе со своими египетскими, иорданскими и саудовскими коллегами.
 

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