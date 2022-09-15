



Генерал об инструкциях по открытию огня: никто не хочет десятки убитых



Командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал Йоси Фухс в интервью газете Едиот Ахронот дал свою оценку инструкций по открытию огня в случае попытки инфильтрации.



Генерал сказал: “Никто не хочет, чтобы здесь были десятки убитых, которые ни к чему не причастны. Каждый день к разделительному забору прибывают те, кто ищет работу, дети. Я не могу отдать приказ стрелять по ним, если они не вооружены и не представляют угрозы, тем более, если они находятся на палестинской территории”.



Фухс сказал, что с начала года на его участке убиты 29 палестинцев, из них двое - не террористы. В 2021 году было убито 9 палестинцев.



По мнению Фухса, инцидент у КПП Джалама. в ходе которого был убит майор бар Пелах, “несмотря ни на что, продемонстрировал превосходство ЦАХАЛа”. Фухс утверждает, что в ходе внезапно начавшейся перестрелки майор Пелах успел убить одного террориста, но второй успел застрелить его.

