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Эрдоган сказал своим подчиненным саботировать Давос
15.01.2024 19:39 MIGnews.com

Эрдоган сказал своим подчиненным саботировать Давос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал турецким чиновникам пропустить Всемирный экономический форум в Давосе на этой неделе из-за позиции его организаторов по войне Израиля против ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

Позиция Турции по ХАМАС известна всем. Для Эрдогана эти террористы являются -  борцами за свободу. 

Анонимные источники издания отмечают, что Давосский саммит планировал посетить министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Однако вмешался Эрдоган, и эта поездка также отменилась.

Решение Эрдогана отозвать своих чиновников с саммита, по мнению Bloomberg, просто уничтожает призрачные возможности Турции возобновить связи с глобальными инвесторами после того, как годы политики Эрдогана оттолкнули их.
 

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