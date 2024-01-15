



Эрдоган сказал своим подчиненным саботировать Давос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал турецким чиновникам пропустить Всемирный экономический форум в Давосе на этой неделе из-за позиции его организаторов по войне Израиля против ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.



Позиция Турции по ХАМАС известна всем. Для Эрдогана эти террористы являются - борцами за свободу.



Анонимные источники издания отмечают, что Давосский саммит планировал посетить министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Однако вмешался Эрдоган, и эта поездка также отменилась.



Решение Эрдогана отозвать своих чиновников с саммита, по мнению Bloomberg, просто уничтожает призрачные возможности Турции возобновить связи с глобальными инвесторами после того, как годы политики Эрдогана оттолкнули их.

