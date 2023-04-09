



Эрдоган и Герцог обсудили напряженность на Храмовой горе и теракты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу в субботу вечером, 8 апреля, чтобы выразить свою озабоченность в связи с эскалацией напряженности в Иерусалиме и в Иудеии и Самарии на прошлой неделе.



Согласно данным из офиса Герцога, Эрдоган инициировал телефонный звонок и выразил соболезнования израильскому народу в связи с терактами, когда на перекрестке Хамра были убиты две сестры и тяжело ранена их мать, а в Тель-Авиве погиб турист из Италии.



Эрдоган пожелал Герцогу и народу Израиля счастливой Пасхи, и президент Израиля ответил приветствием “Рамадан Карим”.



Согласно израильским СМИ, во время телефонного разговора президент Израиля подтвердил приверженность страны сохранению статус-кво на Храмовой горе и в святых местах в целом.



Герцог сказал президенту Турции, что “Иран с помощью своих ставленников, в том числе ХАМАС, ведет кампанию на нескольких фронтах с целью подрыва региональной стабильности и использует терроризм, основанный на религиозном подстрекательстве, ориентируясь на ситуацию в Иерусалиме”.



Президент сослался на “предвзятые и ложные сообщения в арабоязычных СМИ и привел в качестве примера распространение поддельных и устаревших видеороликов для поощрения подстрекательства, ведущего к терроризму”.



Согласно турецким СМИ, Эрдоган упомянул “нападение израильских сил на мечеть Аль-Акса” во вторник, 4 апреля и ”жесткое отношение Израиля к верующим в святых местах”.



Эрдоган сказал, что мусульмане не смогут хранить молчание ”перед лицом провокаций и угроз статусу и духовности Аль-Аксы”, добавив, что ”подобные события, которые происходят каждый Рамадан, не должны диктовать судьбу всего региона”.



Он сказал, что Турция ”готова помочь в шагах к устойчивой справедливости и миру ”.



