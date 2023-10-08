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Экс-шеф Моссада: атака на Израиль была полной неожиданностью
08.10.2023 10:30 Алина Груднева

Экс-шеф Моссада: атака на Израиль была полной неожиданностью

Атака террористической организации ХАМАС на Израиль стала "полной неожиданностью".

Такое заявление в интервью американскому телеканалу CNN сделал бывший глава Моссада Эфраим Халеви.

"Стало полной неожиданностью, что утром началась война. Количество ракет, запущенных ими менее чем за 24 часа, превышает 3000. С нашей точки зрения, это за гранью воображения. Мы не знали, что у них есть такое количество ракет, и мы, конечно, не ожидали, что они будут такими эффективными", - отметил Халеви. 

Отметим, что Эфраим Халеви возглавлял "Моссад" с 1998 по 2002 год.

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