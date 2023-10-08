



Египет ведет переговоры с ХАМАСом об освобождении похищенных



Израильский политический источник подтвердил 8 октября 12-му каналу, что между Египтом и ХАМАСом ведется диалог об освобождении похищенных на гуманитарной основе, включая стариков и детей, находящихся в плену.



В то же время премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил бригадного генерала Галя Хирша ответственным за решение проблемы похищенных и пропавших без вести людей.



Министерство иностранных дел Египта сообщило вчера об "интенсивных контактах с целью прекращения кризиса". Также было сообщено, что "министр иностранных дел Египта Самех Шукри находится в контакте с международными официальными лицами, чтобы остановить эскалацию между палестинской и израильской сторонами".