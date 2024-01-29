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Египет попросил хуситов атаковать только израильские суда
29.01.2024 13:40 Аркадий Бочаровский

Египет попросил хуситов атаковать только израильские суда


Блокада хуситами судов в Красном море начинает сказываться на доходах Суэцкого канала, на долю которого приходится около 2% ВВП Египта. 

Из-за этого Каир обратился к хуситам с призывом сосредоточить свои атаки только на израильских кораблях. Об этом сегодня, 29 января,  сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".

Эта информация опубликована после отказа Египта позволить установление израильского контроля над Филадельфийским коридором - несмотря на то, что он потерпел неудачу в предотвращении контрабанды ХАМАСа в Газу.
 

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