



Египет попросил хуситов атаковать только израильские суда



Блокада хуситами судов в Красном море начинает сказываться на доходах Суэцкого канала, на долю которого приходится около 2% ВВП Египта.



Из-за этого Каир обратился к хуситам с призывом сосредоточить свои атаки только на израильских кораблях. Об этом сегодня, 29 января, сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".



Эта информация опубликована после отказа Египта позволить установление израильского контроля над Филадельфийским коридором - несмотря на то, что он потерпел неудачу в предотвращении контрабанды ХАМАСа в Газу.

