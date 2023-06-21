Египет осудил "акты запугивания" палестинцев поселенцами
Министерство иностранных дел Египта следом за Иорданией осудило погромы, устроенные поселенцами в палестинской деревне.
Внешнеполитическое ведомство призвало "к немедленному прекращению нападений".
МИД Египта подвергает критике и израильское правительство, обвинив в его в "невмешательстве и неспособности" предотвратить подобные акты вандализма.
"Египет подтверждает свое полное неприятие актов запугивания и коллективного наказания палестинских граждан", — сказано в сообщении.
Напомним, в Турмус Айя поселенцы в качестве акта мести за смертоносный теракт в Эли подожгли около 60 автомобилей и 30 домов.