



Египет осудил "акты запугивания" палестинцев поселенцами

Министерство иностранных дел Египта следом за Иорданией осудило погромы, устроенные поселенцами в палестинской деревне.



Внешнеполитическое ведомство призвало "к немедленному прекращению нападений".



МИД Египта подвергает критике и израильское правительство, обвинив в его в "невмешательстве и неспособности" предотвратить подобные акты вандализма.



"Египет подтверждает свое полное неприятие актов запугивания и коллективного наказания палестинских граждан", — сказано в сообщении.



Напомним, в Турмус Айя поселенцы в качестве акта мести за смертоносный теракт в Эли подожгли около 60 автомобилей и 30 домов.

