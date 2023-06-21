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Египет осудил "акты запугивания" палестинцев поселенцами
21.06.2023 18:58 Алина Груднева

Египет осудил "акты запугивания" палестинцев поселенцами

Министерство иностранных дел Египта следом за Иорданией осудило погромы, устроенные поселенцами в палестинской деревне.

Внешнеполитическое ведомство призвало "к немедленному прекращению нападений".

МИД Египта подвергает критике и израильское правительство, обвинив в его в "невмешательстве и неспособности" предотвратить подобные акты вандализма.

"Египет подтверждает свое полное неприятие актов запугивания и коллективного наказания палестинских граждан", — сказано в сообщении.

Напомним, в Турмус Айя поселенцы в качестве акта мести за смертоносный теракт в Эли подожгли около 60 автомобилей и 30 домов.
 

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