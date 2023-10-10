



Двадцать женщин - наблюдательниц ЦАХАЛа пропали без вести



Газета Исраэль Ха Йом опубликовала запись разговора с руководителем группы WhatsApp родителей женщин - наблюдателей ЦАХАЛа на границе с Газой.



Отец сказал: “Я не могу этого понять и принять. 20 девочек, 20 военнослужащих ЦАХАЛа, пропали без вести и никто в армии не может дать отчет. АМАН, ШАБАК, Моссад - никто. Есть сообщения о девочках которых убили, есть девочки, которых захватили. Я звоню командиру батальона наблюдателей - и он не отвечает мне с 11 утра в субботу. Он видит мои сообщения в WhatsApp и не отвечает. Жестокость проявляется не только со стороны ХАМАСа, но и в молчании всего ЦАХАЛа. ЦАХАЛ уничтожает доверие к нему таким молчанием и безразличием”.