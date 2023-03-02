



Чиновники ПА: Закон о смертной казни за терроризм откроет "врата ада"

Официальные лица палестинских арабов предостерегают от последствий принятия закона о смертной казни для террористов, который был одобрен в предварительном чтении на пленуме Кнессета в среду большинством в 55 голосов против 9.



В интервью новостному веб-сайту Al-Risala , связанному с ХАМАСом, представитель Медиа-бюро заключенных сказал, что "если оккупанты выполнят свое решение, они откроют врата ада и столкнутся с интифадой, которая искоренит их существование, и тогда они поймут, что совершили самый глупый поступок в своей истории, когда увидят мешки с телами их солдат и поселенцев".



"Клянемся Аллахом, что это решение станет величайшей катастрофой, которая принесет неприятности сионистскому образованию, и враг узнает, что заключенные — нелегкая добыча для него. Выполнение решения означает разжигание восстания, которое сожжет все под ногами оккупации", — сказал представитель, добавив, что "оккупация не оставила оснований для взаимопонимания с заключенными и не оставила им иного выбора, кроме как начать открытое противостояние".



Террористическая организация ХАМАС заявила, что законопроект является попыткой легализовать "убийство" палестинских арабов и является "преступной расистской мерой, отражающей подход фашистского правительства".



ХАМАС также подчеркнул, что продолжение "политики хладнокровных казней на местах не будет терроризировать палестинский народ, который продолжит свое сопротивление".

