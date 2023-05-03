



ЦАХАЛ за ночь нанес удар по 16 целям ХАМАС в ответ на 100 ракет

В период со вторника по среду по Израилю было выпущено в общей сложности 104 ракеты , большинство из которых было выпущено Палестинским исламским джихадом при незначительном участии ХАМАС, подтвердили ЦАХАЛ в среду утром.



В ответ Израиль нанес примерно 16 авиаударов, в основном по позициям ХАМАС, чтобы возложить на группу ответственность за происходящее в Газе.



Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сказал, что, несмотря на очевидное прекращение огня, начавшееся примерно в 5:30 утра, “рассматриваются все варианты” на случай, если какая-либо палестинская группировка выпустит дополнительные ракеты по Израилю.



Большинство израильских ударов по Газе были направлены на вооружение ХАМАСа, включая оружейные заводы, оперативный штаб его военно-морских сил, подземные туннели и другие подобные объекты, при этом есть признаки того, что был убит только один член ХАМАСа.



Несмотря на небольшое количество жертв со стороны Газы, Хагари отрицал, что Израиль избегал наносить удары по объектам ХАМАС с присутствовавшим там персоналом.



Хагари сказал, что ХАМАС участвовал с ракетами "земля-воздух" против израильских самолетов, которые не были особенно эффективными, но в основном оставил боевые действия Исламскому джихаду.



Он сказал, что это был ранний признак того, что ХАМАС не хочет крупного конфликта, что в конечном итоге заставило группировку принудить палестинский Исламский джихад к прекращению огня.



Из 104 ракет, выпущенных по Израилю, 11 упали в море, 14 упали в Газе, 24 были сбиты “Железным куполом”, 48 упали на открытой местности, и ЦАХАЛ заявил, что местонахождение остальных 7 до сих пор неясно.



Хотя большинство СМИ сообщили о десятке раненых израильтян, Хагари сказал, что только трое получили ранения непосредственно в результате ракетного обстрела, в том числе иностранный рабочий из Китая, который остается единственным человеком с умеренными ранениями на израильской стороне.



Хагари отверг оценки СМИ о снижении эффективности "Железного купола" до 70%, заявив, что его эффективность остается около 90%, но не стал подробно рассматривать расхождения в сообщениях по этому вопросу.



