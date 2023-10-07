ЦАХАЛ: пресечены действия сотен террористов ХАМАСа
Сухопутные и воздушные силы Армии обороны Израиля предотвратили атаки сотен террористов в приграничных с Газой районах и на юге страны.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"За последние несколько часов сухопутные и воздушные силы ЦАХАЛа действовали в ряде точек на юге Израиля и предотвратили действия сотен террористов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что два самолета ЦАХАЛа атаковали группу террористов, пытавшихся прорвать забор безопасности в районе КПП "Карни".
"Еще девять террористов были подавлены истребителями ЦАХАЛа в районе кибуца Нирим, еще четыре - на КПП "Эрез" и в кибуце Нир Оз. Дополнительные террористы были остановлены в кибуце Суфа, Кфар-Аза и Керем-Шалом. Кроме того, за последние несколько часов удалось отразить действия террористов в других местах с помощью самолетов ЦАХАЛа", - добавили израильские военные.
תיעוד של סיכול חוליית מחבלים בקיבוץ בארי מוקדם יותר: pic.twitter.com/nz8w8hzvML— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023