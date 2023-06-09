



ЦАХАЛ: дом террориста, убившего бойца МАГАВ, будет унитожен

Армия обороны Израиля объявила о намерении уничтожить дом террориста, убившего бойца МАГАВ на КПП "Шуафат".



"Сегодня было объявлено о намерении конфисковать и уничтожить квартиру, в которой проживал террорист Мухаммад Залбани", - сказано в заявлении.



ЦАХАЛ напоминает, что террорист совершил атаку на КПП Шуафат 13 февраля. Ножевое ранение тогда получил 22-летний боец МАГАВа, сержант Асил Суаед.



Он вместе с гражданским охранником проверял автобус, когда 13-летний житель лагеря беженцев напал на них с ножом. Позже Сауед скончался от полученных ран.



