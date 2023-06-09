ЦАХАЛ: дом террориста, убившего бойца МАГАВ, будет унитожен
Армия обороны Израиля объявила о намерении уничтожить дом террориста, убившего бойца МАГАВ на КПП "Шуафат".
"Сегодня было объявлено о намерении конфисковать и уничтожить квартиру, в которой проживал террорист Мухаммад Залбани", - сказано в заявлении.
ЦАХАЛ напоминает, что террорист совершил атаку на КПП Шуафат 13 февраля. Ножевое ранение тогда получил 22-летний боец МАГАВа, сержант Асил Суаед.
Он вместе с гражданским охранником проверял автобус, когда 13-летний житель лагеря беженцев напал на них с ножом. Позже Сауед скончался от полученных ран.