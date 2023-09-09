



Блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу в Самарии второй раз за сутки

Днем, 9 сентября, блокпост ЦАХАЛа в Самарии подвергся очередному обстрелу.



Террористы открыли огонь со стороны Тулькарма.



По словам представителя ЦАХАЛа, в результате обстрела пострадавших среди военных нет. Бойцы открыли ответный огонь, после чего начали поиск нападавших.



Недалеко от места происшествия были найдены десятки рюкзаков.



Стоит отметить, что это уже второй обстрел блокпоста ЦАХАЛа за сутки. Накануне вечером сооружение получило повреждения.