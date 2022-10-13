



Беспорядки в Восточном Иерусалиме: Бар-Лев приказал усилить полицию

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев приказал немедленно вызвать четыре резервных роты полиции на фоне растущих беспорядков в Восточном Иерусалиме.

"Инциденты, которые произошли прошлой ночью, очень серьезны. Израильская полиция действовала решительно, чтобы восстановить порядок, и она этого добилась", — сказал Бар-Лев.

Накануне более 20 палестинцев были задержаны по подозрению в беспорядках в Восточном Иерусалиме.

"Наряду с усилением полиции и МАГАВ мы намерены расширить свободу передвижения для жителей лагеря беженцев Шуафат, большинство из которых хотят продолжать нормальную жизнь", — добавил министр.