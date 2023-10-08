



Атака ХАМАСа на Израиль: погибли два тайца и камбоджийский студент

Два гражданина Таиланда погибли в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль.



Информацию об этом 8 октября подтвердил премьер-министр Таиланда Сретта Тависин, ссылаясь на отчет тайского посла в Тель-Авиве.



"Два гражданина Таиланда погибли в результате насилия", - сообщил Тависин.



По его словам, министерство иностранных дел страны работает над эвакуацией тайцев из Израиля.



Ранее также премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что в результате террористической атаки ХАМАСа погиб камбоджийский студент.