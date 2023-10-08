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Атака ХАМАСа на Израиль: погибли два тайца и камбоджийский студент
08.10.2023 11:40 Алина Груднева

Атака ХАМАСа на Израиль: погибли два тайца и камбоджийский студент

Два гражданина Таиланда погибли в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль.

Информацию об этом 8 октября подтвердил премьер-министр Таиланда Сретта Тависин, ссылаясь на отчет тайского посла в Тель-Авиве.

"Два гражданина Таиланда погибли в результате насилия", - сообщил Тависин.

По его словам, министерство иностранных дел страны работает над эвакуацией тайцев из Израиля.

Ранее также премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что в результате террористической атаки ХАМАСа погиб камбоджийский студент.

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